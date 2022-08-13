Крупные китайские корпорации покидают нью-йоркскую биржу

Крупные китайские компании прекращают выставлять свои акции на торги биржи Нью-Йорка (NYSE) и проведут делистинг.

Решение отчасти политическое и вызвано конфликтом в Тайваньском проливе, после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Власти же утверждают, что компании самостоятельно приняли решение из-за высокой стоимости листинга на американской площадке ценных бумаг.

Среди пяти уходящих с Уолл-Стрит компаний энергогиганты  Sinopec и PetroChina.

Кроме того, американский рынок покидают  Aluminum Corporation of China, крупный производитель алюминия и страховая компания China Life Insurance.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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