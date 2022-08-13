Крупные китайские корпорации покидают нью-йоркскую биржу
Крупные китайские компании прекращают выставлять свои акции на торги биржи Нью-Йорка (NYSE) и проведут делистинг.
Решение отчасти политическое и вызвано конфликтом в Тайваньском проливе, после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
Власти же утверждают, что компании самостоятельно приняли решение из-за высокой стоимости листинга на американской площадке ценных бумаг.
Среди пяти уходящих с Уолл-Стрит компаний энергогиганты Sinopec и PetroChina.
Кроме того, американский рынок покидают Aluminum Corporation of China, крупный производитель алюминия и страховая компания China Life Insurance.
Опубликовано: Тарас Медведев
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