Крупные китайские корпорации покидают нью-йоркскую биржу

Крупные китайские компании прекращают выставлять свои акции на торги биржи Нью-Йорка (NYSE) и проведут делистинг.

Решение отчасти политическое и вызвано конфликтом в Тайваньском проливе, после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Власти же утверждают, что компании самостоятельно приняли решение из-за высокой стоимости листинга на американской площадке ценных бумаг.

Среди пяти уходящих с Уолл-Стрит компаний энергогиганты Sinopec и PetroChina.

Кроме того, американский рынок покидают Aluminum Corporation of China, крупный производитель алюминия и страховая компания China Life Insurance.