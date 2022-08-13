В Буркина-Фасо полиция разогнала антифранцузскую демонстрацию с российскими флагами

Полиция применила спецсредства и слезоточивый газ против антиколониальной демонстрации в Буркина-Фасо.

В пятницу, 12 августа, полиция разогнала демонстрантов, которые пытались собраться в Уагадугу в знак протеста против присутствия Франции в Буркина-Фасо, слезоточивым газом.

Собравшись небольшими группами у офиса Организации Объединенных Наций в центре Уагадугу, демонстранты, некоторые из которых размахивали российскими флагами, попытались пройти маршем в сторону посольства Франции, прежде чем были разогнаны полицией.

Уже второй раз за несколько недель люди по призыву новой коалиции организаций, собравшихся в рамках проекта «М30 Нааба Вобго», названного в честь бывшего императора Мосси, выступавшего против Франции в XIX веке, выступают за разрыв всех военных и экономических соглашений с Францией.

«Демонстрация была быстро взята под контроль. Несколько человек были арестованы, а техника конфискована», — заявил источник в полиции, с которым связался AFP, пояснив, что у организаторов «не было разрешения и из-за соображений безопасности собрание было признано неблагоприятным».

«Мы осуждаем соглашения об экономическом партнерстве, размещение отрядов и военных баз на африканском континенте и требуем вывода военной базы Камбуасин», - заявила Моник Йели Кам, президент движения.