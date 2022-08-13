Салман Рушди подключен к ИВЛ и может потерять глаз, последствия нападения на писателя в Нью-Йорке

Салман Рушди на искусственной вентиляции легких, он получил серьезные ранения и может остаться инвалидом.

Согласно сообщениям полиции, британского писателя Салмана Рушди напал и серьезно ранил 24-летний американец.

Мотивы арестованного мужчины из Нью-Джерси, который, вероятно, действовал в одиночку, до сих пор неясны, заявил в пятницу представитель полиции.

Инцидент произошел на чтениях в городке Чатокуа на западе штата Нью-Йорк. По данным полиции, Рушди получил как минимум по одному ножевому ранению в шею и живот. Ужас был велик во всем мире.

По словам источников, Рушди продолжит лечение в местной больнице. 75-летнего литератора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он не может говорить и, скорее всего, потеряет глаз, пишет Эндрю Уайли, сообщает New York Times. Нервы на его руке были перерезаны, а печень повреждена.

По данным полиции, преступление произошло в 11:00 (по местному времени, 17:00 CEST). Рушди собирался начать лекцию в Чатокуа, когда на него напали.

По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хоукул, вмешательство полицейского спасло жизнь Рушди после нападения.

«И я хочу поблагодарить полицию штата, это был офицер полиции штата, который встал и спас ему (Рушди) жизнь, защитил его», — сказал Хоукул в пятницу в Буффало. Рушди жив и получает необходимую помощь в местной больнице.

The New York Times процитировала свидетеля: «Нападавший был только один». И далее: «Он был одет в черное. На нем была свободная черная одежда. Он молниеносно подбежал к нему».

Революционный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву Рушди за его работу «Сатанинские стихи» (1988). Исламское юридическое заключение призвало к убийству его и всех, кто участвовал в распространении книги. Японский переводчик «стихов» позже был убит. Рушди пришлось скрыться, и ему была предоставлена защита полиции.

Рушди родился в год независимости Индии в 1947 году в мегаполисе Мумбаи (тогда Бомбей). Позже он изучал историю в Королевском колледже в Кембридже. Его прорыв как автора произошел с книгой "Дети полуночи" ("Midnight's Children"), получившей престижную Букеровскую премию в 1981 году.

По словам его издателя, фетва аятоллы больше не имеет для Рушди никакого значения. Он больше не ограничен в свободе передвижения и больше не нуждается в телохранителях. Однако годы вынужденного ограничения не оставили его равнодушным. Он проработал этот период в автобиографии Джозефа Антона 2012 года, названной в честь его псевдонима.

Реакция на нападение на Салмана Рушди

Американская авторская ассоциация PEN America была шокирована нападением на ее бывшего президента Рушди.

«ПЕН-Америка потрясена новостями о жестоком, преднамеренном нападении на нашего бывшего президента и верного союзника Салмана Рушди», — заявила в пятницу председатель ассоциации Сюзанна Носсель: «Мы не можем вспомнить ни одного подобного случая публичного насильственного нападения на писателя на американской земле».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Твиттере, что «потрясен» нападением на Рушди в пятницу. Его мысли с «самыми дорогими людьми» Рушди. «Мы все надеемся, что у него все хорошо», — продолжил Джонсон.

Генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сараи обвинил в нападении Иран.

«Режим иранских мулл также несет ответственность за это трусливое нападение», — написал Джир-Сараи в Twitter. «Это должны знать все, кто хочет нормальных отношений с этим режимом», — отметил Джир-Сараи, коорый родился в Иране и вырос в Северном Рейне-Вестфалии.