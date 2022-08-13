Беларусь готова к любому развитию событий на Запорожской АЭС

Ситуация вокруг ЗАЭС остается по-прежнему сложной и требует от стран, которые находятся в зоне возможного поражения, оперативного реагирования.

В случае ЧС на ЗАЭС Беларусь готова к оперативному реагированию на изменения радиационного фона, отметил консультант Госатомнадзора республики Олег Соболев.

«У нас есть национальная система реагирования, она готова, там проходят регулярные тренировки. Специальной системы ОСКРО или чего-то еще в направлении Запорожской АЭС у нас нет, потому что она от нас далеко», — отметил эксперт.

Тем не менее, датчики оперативной системы контроля радиационной опасности охватывают весь периметр Беларуси и автоматически реагируют на изменения фона.

Датчики, в том числе, реагируют на изменения фона в южном направлении со стороны Чернобыльской и Ровенской АЭС, поэтому любые события на ЗАЭС, если они коснутся Беларуси, будут зафиксированы ОСКРО.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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