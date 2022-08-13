МИД России отметил неоднозначную позицию генсека ООН по ситуации на ЗАЭС
Антониу Гутерриш, ткак и не высказал однозначной позиции вокруг ситуации на Запорожской АЭС, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, итоги заседания СБ ООН по ЗАЭС так и остались без оценки генсека организации.
«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на Запорожскую АЭС», — сообщила Захарова.
Захарова напомнила, что июньский визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС был, по сути, сорван из-за личной позиции Гутерриша, что наводит на определенные выводы.
Поэтому подготовка поездки инспекторов агентства по запросу его главы Рафаэля Гросси на ЗАЭС, опять может оказаться под вопросом.
Напомним, что Гутрриш при этом не раз выступал с призывом не допустить ядерной катастрофы на АЭС.
Однако, в случае инспекции МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС по запросу киевского режима, Гутерриш смог согласовать все вопросы. Напомним, что эта миссия обернулась для главы агентства скандалом, из-за его преждевременных оценок ситуации, что выдало предвзятое отношение к инспектированию объекта, продиктованное Западом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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