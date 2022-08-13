Немецкий завод «Роснефти» может потерять 300 млн евро из-за нефтяного эмбарго ЕС

«Роснефть» предупредила акционеров своего НПЗ в Германии, что эмбарго российской нефти приведет к убыткам в 300 млн евро.

По данным российского совладельца «Роснефти», нефтеперерабатывающий завод в Шведте, Бранденбург, будет нести ежегодные потери в размере около 300 миллионов евро.

Отрицательный баланс в работе НПЗ наступит сразу, как только Германия сократит импорт российской нефти.

По расчетам специалистов, если НПЗ будет снабжаться только танкерами по трубопроводу из порта Ростока, нефтеперерабатывающий завод может обслуживаться только наполовину своей мощности.

Изменение вектора поставок значительно повлияет и на рост цен на топливо, предупредили в «Роснефти».