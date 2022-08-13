Жанна Мантуа, которая является научным сотрудником аналитического центра МО США в Колумбии, заявила, что участие американских наемников в войне на Украине сказалось на их психике.

По оценке аналитика, особенности, с которыми столкнулись американские военные, могут привести к росту числа суицидов и другим пагубным последствиям.

Опросы добровольцев вернувшихся с Украины показали, что ни с чем подобным они не сталкивались ни в одной горячей точке мира до сих пор. ПО сравнению с российскими военными, талибы выглядят в глазах наемников из США – дилетантами.

«Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда... А у них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», — рассказал американец, один из участников войны на Украине.

Также аналитик отметила немаловажную деталь. Она в том, что в случае войны с русскими, наемникам не удается «расчеловечить» противника. Если на Ближнем Востоке они могли дистанцироваться от джихадистов из-за разницы в культуре, то здесь им приходится воевать с еропейцами, которые не укладываются в парадигму «свой-чужой».

Российские психологи неоднократно отмечали, что наемники постоянно находятся под воздействием боевых психотропов, что также негативно влияет на их сознание.