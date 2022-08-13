ФБР изъяло совершенно секретные документы в доме Трампа

В Мар-а-Лаго ФБР изъяло несколько сверхсекретных документов — по данным американских СМИ, они могут касаться ядерного оружия.

Трамп раскритиковал рейд силовиков, как политически мотивированный.

Во время обыска в доме бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде ФБР изъяло несколько сверхсекретных документов. Это следует из квитанции на конфискованные предметы, которую суд американского штата Флорида опубликовал вместе с ордером на обыск по запросу генерального прокурора США Меррика Гарланда.

Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, соучредителем которой он является, что все документы были обнародованы, поэтому секретность снята.

Согласно списку ФБР, агенты в поместье Трампа в Мар-а-Лаго обнаружили ряд документов с грифом SCI, которые являются совершенно секретными и могут быть просмотрены только в специальных государственных учреждениях.

Четыре документа были отнесены к категории «Совершенно секретно», еще три — к категории «Секретно», а остальные три — к категории «Конфиденциально». The Washington Post сообщила, что ФБР искало секретные документы о ядерном оружии.

В ордере на обыск в качестве возможных оснований для изъятия указаны три уголовных преступления: сбор, передача или потеря информации защиты, удаление или уничтожение официальных документов, а также уничтожение или изменение документов для воспрепятствования расследованию. По первому пункту может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы, по второму — до трех лет, по третьему — до 20 лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Гарланд подчеркнул в четверг, что действует презумпция невиновности. В то же время он подчеркнул, что федеральный суд санкционировал обыск «после необходимого установления достаточных подозрений». Трамп резко раскритиковал операцию и обвинил правительство своего преемника Джо Байдена в использовании ФБР в политических целях.

Этот процесс считается беспрецедентным в истории США. Трамп и другие республиканцы резко раскритиковали обыск и обвинили президента США-демократа Джо Байдена в политизации ФБР. По данным Белого дома, Байден заранее не знал об обыске имущества Трампа.