Помилованию не подлежат: рыбы, которых не стоит отпускать на свободу

Не все рыбаки оставляют пойманную рыбу себе. Некоторые рыбачат ради спортивного интереса и отпускают добычу на волю. Но с отдельными видами рыб такой благотворительностью все же заниматься не стоит.

Ротан

Неприхотливая рыбка, не требует воды, богатой кислородом. Может обитать в загрязненных водоемах, даже промерзать насквозь, а потом оттаивать и оживать, попадая в тепло.

Если по соседству обитают и другие рыбы, то он будет здорово вредить им, поедая их икру.

Ротан при этом очень активно ухудшает кормовую базу в водоеме, лишая других обитателей возможности нормально питаться. Кстати особь и выглядит довольно отталкивающе.

Ерш

Тоже сильно может подорвать кормовую базу. Активно заполоняет собой водоем, причем чаще попадаются не "королевские" ерши для царской ухи, а мелкие рыбешки величиной с палец.

Рыба способна изрядно подпортить рыбалку, не подпуская соседей по водоему к приманке. А вот на вид ершик вполне симпатичный.

Уклея

Одна из самых жирных рыб отечественных пресных водоемов. Уклейку охотно ловят, жареная или вяленая она очень вкусная.

Для рыбалки используют самые мелкие спиннинговые приманки, это могут быть вертушки с пропеллером.

С виду безобидная рыбешка питается икрой других рыб, значительно сокращая их численность в водоеме. По виду напоминает мелкого жереха.

Колюшка

Очень маленькая рыбка с торчащими во все стороны колючками. Если это самец, то во время нереста он выглядит очень ярко, привлекая самок своим брачным нарядом.

Какая опасность исходит от этой безобидной рыбки? Нет, она не портит особо кормовую базу, хотя от икры других рыб не откажется.

Вредность ее для рыболовов в следующем: колюшка не подпускает к приманке других рыб, моментально снимает мотыля с крючка.

Подсечь же эту "вредину" невозможно, потому что крючки на нее не рассчитаны как правило. Колюшку рыбаки недолюбливают и редко отпускают на свободу.

Однако не все так плохо с репутацией у колюшки: в войну она помогала жителям блокадного Ленинграда выжить.

Вылавливали эту мелочь в финском заливе большими партиями и потом готовили из нее котлеты.

За это рыбке сделали памятник в Санкт-Петербурге. Увидеть его можно на Васильевском острове.