Из-за 0,25 доллара: индиец выиграл 22-летний судебный процесс против железных дорог

С адвоката Тунгната Чатурведи взяли 20 рупий дополнительно за два билета, которые он купил в 1999 году

Мужчина из Индии спустя почти 22 года выиграл дело, связанное с завышенной стоимостью железнодорожного билета.

С адвоката Тунгната Чатурведи взяли 20 рупий (0,25 доллара) дополнительно за два билета, которые он купил в 1999 году. Инцидент произошел на железнодорожной станции Матхура в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

Суд по защите прав потребителей на прошлой неделе вынес решение в пользу г-на Чатурведи и попросил железные дороги возместить сумму с процентами.

"Я присутствовал на более чем 100 слушаниях в связи с этим делом", - сказал 66-летний г-н Чатурведи Би-би-си. "Но вы не можете назвать цену энергии и времени, которые я потерял, борясь с этим делом".

Г-н Чатурведи, живущий в штате Уттар-Прадеш, ехал из Матхуры в Морадабад, когда кассир, оформлявший билеты, переплатил ему за два купленных билета.

Билеты стоили 35 рупий каждый, но когда он отдал 100 рупий, продавец вернул 10 рупий, взяв за билеты 90 рупий вместо 70. Он сказал клерку, что переплатил ему, но не получил никакого возмещения. Поэтому он решил подать иск против Северо-Восточной железной дороги и кассира в суд по делам потребителей в Матхуре.

Он сказал, что это заняло у него годы из-за медленных темпов работы судебной системы в Индии.

После долгой борьбы суд обязал железные дороги выплатить ему штраф в размере 15 000 рупий (188 долларов). И обязал железные дороги вернуть ему 20 рупий под 12% годовых с 1999 по 2022 год. Суд также постановил, что если сумма не будет выплачена в указанный срок в 30 дней, процентная ставка будет пересмотрена до 15%.