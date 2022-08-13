В Геленджике и других южных городах отказываются от концертов Семенович и Малинина

Всему виной стоимость билетов: они колеблются в пределах 1700- 6000 рублей, что зрителям показались дороговато.

Концерты Анны Семенович и Александра Малинина отменяются на юге России из-за дорогих билетов. Как сообщает Рамблер, певец планировал выступить с сыном в нескольких городах, но зрители отказались покупать билеты.

В частности, в Геленджике артист не собрал и трети зала, так как билеты за 1700- 6000 рублей жителям показались дороговатыми. Издание предполагает, что концерт может быть отменён.

Подобная ситуация и в Сочи, где Александр Малинин должен выступить через несколько дней.

Кассиры заявили порталу PROZVEZD, что "люди не готовы платить за 2 места в третьем ряду по 12 тысяч рублей. Время непростое, но гонорары артисты не снижают". Потому, мол, и получают отмены, так как билеты не продаются.

В аналогичной ситуации оказалась также Анна Семенович - совместный концерт певицы и группы «Земляне» был отменен в Геленджике. На сумму, собранную в кассах, не удалось бы даже покрыть перелёт звезды.

В полупустых залах выступает на побережье и Кристина Орбакайте: на ее выступления билеты тоже продаются с трудом.

Но у Хабиба в этом сезоне сборы на юге были хорошими. По словам промоутера Сергея Лаврова, Хабиб запросил небольшой гонорар в 600 тысяч рублей за концерт, билеты были недорогими, и молодежь пошла.