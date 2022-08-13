Мать и дочь попали под скоростной поезд и мгновенно погибли на глазах у мужа и зятя
Трагедия случилась в Подмосковье по вине самих женщин. Они переходили рельсы в неположенном месте прямо перед приближающимся поездом. Их мужья наблюдали происходящее из машины, стоявшей неподалеку.
От полученных травм женщины скончались на месте. Старшей из погибших было 65 лет, ее дочери - 38.
Обе приехали на машине с мужьями и пошли по магазинам за продуктами. При возвращении решили пройти по железнодорожным путям в запрещенном для перехода участке.
Скоростной поезд "Ласточка" в этот момент уже был близко. Машинист подавал сигналы и пытался тормозить.
Младшая нарушительница успела перейти путь, ее мать задержалась и упала на рельсы. Дочь вернулась, чтобы помочь, и в это время поезд настиг обеих женщин.
Все случилось на глазах у мужа и зятя погибших, мужчины ожидали их в машине недалеко от железной дороги.
Опубликовано: Храмова Оксана
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