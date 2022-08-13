Согласно исследованиям, на проблемы с речью у дошкольников жалуются около 50% родителей

Причинами могут быть наследственность, врождённые патологии, осложнения во время родов, а также травмы и заболевания, перенесённые в первые месяцы жизни.

часто бывает, что трудности возникают у вполне здоровых детей. В этом случае проблема имеет социальные корни. Например:

Гиперопека. Родители стараются предугадать все желания ребёнка до того, как он их озвучит, не дают ответить на вопрос самостоятельно, постоянно подсказывают и договаривают за него слова.

Тревожность. Опасаясь за здоровье ребёнка, родители мешают ему исследовать мир — свободно перемещаться, трогать «взрослые» предметы — и тщательно перемалывают пищу, затрудняя развитие мышц ротовой полости.

Подгузники. Дети вынуждены регулярно привлекать внимание родителей, чтобы справить естественную нужду или устранить последствия этого действия. У ребёнка, круглосуточно одетого в памперс, такой проблемы нет. Нет и повода для коммуникации.

Соска тоже часто становится проблемой для развития речи современных дошкольников. Если рот ребёнка постоянно занят, речевой аппарат не развивается.

Дефицит общения. С ребёнком просто не разговаривают, считая его недостаточно развитым для этого. Взрослые как будто ждут, что он подрастёт и заговорит сам. Однако дети не могут научиться говорить, просто слушая телевизор и разговоры родителей. Речь развивается только при непосредственной коммуникации, когда обращаются к ребёнку лично, задают вопросы, ведут диалог.

Чрезмерное давление. От ребёнка требуют, чтобы он как можно скорее научился говорить: «Повтори! Скажи правильно!» Ребёнок пугается, сопротивляется давлению, и у него развивается речевой негативизм: человек понимает речь, но сам говорить отказывается.

Повторение за взрослыми. Если ребёнок постоянно контактирует с человеком, который испытывает проблемы с речью, например картавит, то перенимает эту особенность.

Запреты. «Закрой рот! Перестань петь! Молчи, когда старшие разговаривают!» — если ребёнок часто слышит подобное в свой адрес, у него пропадает желание говорить.

Опережающее развитие. Некоторые родители одержимы идеей воспитать гения. Например, едва ребёнок начал говорить, требуют, чтобы он общался с одним из родителей только на иностранном языке.

Любое речевое расстройство — не повод отчаиваться, ставить на ребёнке клеймо и стыдить его. Современная логопедия может помочь даже в сложных случаях.

Чтобы скорректировать расстройства речи, необходимо научить ребёнка правильно управлять речевым аппаратом.

Это кропотливая работа, задействующая центральную и периферическую нервную систему, мозг, органы дыхания и артикуляции.