Власти Южной Кореи рассказали, какие причины их заставили помиловать главу Samsung

Страна сталкивается с экономическими проблемами, и рассчитывает, что бизнесмен поможет в преодолении трудностей.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель помиловал фактического главу Samsung за подкуп бывшего президента, потому что он слишком важен для экономики страны.

Министерство юстиции Южной Кореи заявило, что вице-председатель Samsung Electronics Джей Й. Ли был нужен, чтобы помочь справиться с "экономическим кризисом" в стране.

"Ключевые бизнесмены были включены в список помилованных с учетом их роли в обеспечении национального роста за счет инвестиций в технологии и создания рабочих мест, учитывая, что страна остро нуждается в преодолении экономического кризиса", - сказал правительственный чиновник информационному агентству Yonhap.

В 2017 году Ли был признан виновным в подкупе друга тогдашнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Он искал государственной поддержки для слияния, которое увеличило бы его контроль над компанией, основанной его дедом.

Помимо Ли, Юн помиловал 1692 других человека, в том числе Шин Дон Бина, председателя Lotte Group, который также был приговорен к тюремному заключению за взяточничество. Помилование вступит в силу в следующий понедельник.

Ли уже был условно—досрочно освобожден после 18 месяцев тюремного заключения по обвинению — он даже встречался с президентом США Джо Байденом в мае во время визита лидера в Южную Корею, потому помилование в основном символично.

Однако условия условно-досрочного освобождения Ли не позволяли ему устраиваться на новую работу в течение пяти лет и требовали от него получения официального разрешения на выезд за границу, сообщает южнокорейское издание Maeil Business News.

Помилование означает, что Ли, возможно, наконец—то сможет стать председателем Samsung Electronics - должность, которая оставалась вакантной с тех пор, как его отец умер в октябре 2020 года.

"Я сделаю все, что в моих силах, для национальной экономики", - заявил Ли. Однако его юридические проблемы на этом не закончились. По данным Reuters, ему по-прежнему предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании акциями.