Стоит ли запрещать ребенку пользоваться гаджетами, мнение специалистов
Мы живем в веке технологий и информации, и запрещать ребенку получать к ней доступ, значит вырастить человека, абсолютно неподготовленного в современном социуме и напрочь от него оторванного.
не стоит делать из гаджетов средство наказания или поощрения.
В идеале планшет, телефон и компьютер должны ассоциироваться у ребенка с фломастерами и раскрасками, а также стиральной машиной и микроволновкой.
То есть он должен понимать, что это средства для отдыха и творчества, и при этом это техника, облегчающая и упрощающая быт современного человека. Они не должны быть желанной целью или запретным плодом.
Так же нельзя перепоручать гаджетам функцию присмотра за детьми.
Нельзя включать им мультики на ютубе и заниматься своими делами.
Вы должны оставаться родителями и в полной мере исполнять свои обязанности по воспитанию детей, не обделять их живым общением, и уж тем более любовью.
Опубликовано: Антон Райт
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