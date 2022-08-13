Важные моменты, которых не нужно бояться в разговоре по-английски с иностранцами

Европейские и другие страны давно пришли к тому, что важно просто ГОВОРИТЬ, коммуницировать, а детали и нюансы отшлифуются и придут со временем.

«Черепашьего» темпа речи

В том, что вы пока говорите не так быстро, как носители-иностранцы, нет ничего страшного.

Делать паузы время от времени, подбирать подходящие слова - все это абсолютно нормально.

Ведь для вас коммуникация по-английски — явление новое, и к нему нужно просто-напросто привыкнуть.

Зато к концу пути, если вы будете стараться почаще разговаривать с иностранцами. вы сумеете хорошенько расшатать пресловутый «языковой барьер».

Грамматических «ляпов»

Успокойтесь, пожалуйста: вы же не на экзамене, поэтому не стоит бояться ошибиться.

Если вы в путешествии, то местные люди в любом случае поймут вас, даже если вы употребите не то время или пропустите вспомогательный глагол.

Все они отлично понимают, что вы не носитель английского, это язык вам не родной, поэтому акцентировать внимание на небольших ошибках никто не будет.

Ошибок в подборе правильного слова

Некоторые очень боятся заплутать в дебрях английской лексики и попасть из-за этого в дурацкую ситуацию, достойную стать новым мемом.

Но в этой путанице ничего страшного нет, ведь всегда можно выйти из неловкого положения, перефразировать свою мысль, объяснить ее другими словами.

Зато потом вы еще долго будете вспоминать случившийся казус. Со смехом, конечно!

«Жуткого» акцента

Во многих людях живет особый страх: страх никогда не заговорить как истинный англичанин. «У меня же акцент, а вдруг это звучит глупо или смешно?».

При этом сама фобия совершенно необоснованна. Каждого человека отличают от других свои речевые особенности, своя интонация, произношение.