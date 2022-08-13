Рейтинговые агентства Fitch и S&P объявили Украине дефолт

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P одновременно объявили Украину в состоянии дефолта из-за неплатежей по внешним долгам.

Fitch снизил рейтинг Украины с С (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт).

S&P в свою очередь выставило для Киева рейтинг SD (выборочный дефолт).

Ранее в Киеве сообщили, что попросили отсрочку сроком на два года, чтобы погасить задолженность перед валютными кредиторами в 20 млрд долларов.

Однако такую отсрочку рейтинговые агентства не признали и назвали кредитный рейтинг Украины «проблемным и равносильным дефолту».