Рейтинговые агентства Fitch и S&P объявили Украине дефолт
Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P одновременно объявили Украину в состоянии дефолта из-за неплатежей по внешним долгам.
Fitch снизил рейтинг Украины с С (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт).
S&P в свою очередь выставило для Киева рейтинг SD (выборочный дефолт).
Ранее в Киеве сообщили, что попросили отсрочку сроком на два года, чтобы погасить задолженность перед валютными кредиторами в 20 млрд долларов.
Однако такую отсрочку рейтинговые агентства не признали и назвали кредитный рейтинг Украины «проблемным и равносильным дефолту».
Опубликовано: Тарас Медведев
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