Рейтинговые агентства Fitch и S&P объявили Украине дефолт

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P одновременно объявили Украину в состоянии дефолта из-за неплатежей по внешним долгам.

Fitch снизил рейтинг Украины с С (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт).

S&P в свою очередь выставило для Киева рейтинг SD (выборочный дефолт).

Ранее в Киеве сообщили, что попросили отсрочку сроком на два года, чтобы погасить задолженность перед валютными кредиторами в 20 млрд долларов.

Однако такую отсрочку рейтинговые агентства не признали и назвали кредитный рейтинг Украины «проблемным и равносильным дефолту».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 