В Германии туристка скатилась с пологого склона горы длинной в 150 метров
53-летняя женщина скатилась со 150 метров по крутой каменистой местности во время прогулки в Альгойских Альпах и получила серьезные травмы.
Как сообщила в субботу полиция Форарльберга, в пятницу она спускалась с двумя друзьями с вершины Канцельванда на Хаммершпитце, когда поскользнулась на покрытой гравием плите на высоте 2000 метров и потеряла равновесие.
Женщина была спасена горноспасателями и спасательным вертолетом и доставлена в больницу в Фельдкирхе. Сейчас она вне опасности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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