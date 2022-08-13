В Германии туристка скатилась с пологого склона горы длинной в 150 метров

53-летняя женщина скатилась со 150 метров по крутой каменистой местности во время прогулки в Альгойских Альпах и получила серьезные травмы.

Как сообщила в субботу полиция Форарльберга, в пятницу она спускалась с двумя друзьями с вершины Канцельванда на Хаммершпитце, когда поскользнулась на покрытой гравием плите на высоте 2000 метров и потеряла равновесие.

Женщина была спасена горноспасателями и спасательным вертолетом и доставлена в больницу в Фельдкирхе. Сейчас она вне опасности.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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