В Финляндии предложили Эстонии создать армию, прежде чем заявлять о «море НАТО»
В Финляндии осудили идею Эстонии о закрытии Финского залива для России и создания «Балтийского моря НАТО».
В субботу, 13 августа 2022 года, интернет-читатели финской газеты «Илталехти» возмутились очередной одиозной идеей эстонского правительства, которое в этот раз придумало превратить Балтийское море в акваторию Североатлантического альянса и ограничить доступ в Финский залив для кораблей ВМС РФ.
Финны были шокированы столь громким заявлением главы Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура и подвергли его жесткой критике, предложив для начала создать собственную полноценную армию, а не увеличивать напряжённость в отношениях с Россией, в надежде на безоговорочную помощь НАТО.
Пользователи финского новостного портала сошлись во мнении, что нельзя допустить осуществления планов Эстонии и не позволить заблокировать Санкт-Петербург дабы избежать прямой конфронтации с Россией, в которую финнов пытаются втянуть против их воли.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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