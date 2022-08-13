Американский студент усыновил мальчика, которого нашел в мусоре на Гаити

Будучи сам сиротой из Гаити, 27-летний Джимми Эмисиал решил изменить жизнь ребенка к лучшему.

Студент Университета штата Техас Джимми Эмисиал пять лет назад во время отпуска на Гаити обнаружил в мусорном баке 4-месячного мальчика. Ребенок был покрыт муравьями.

Джимми отвез ребенка домой к своей матери, 66-летней Элиси Джин. “Когда я проснулся в тот день, я совершенно не осознавал, что моя жизнь вот-вот изменится навсегда”, - сказал он.

“Люди толпились вокруг этого мусорного ведра, и я слышал, как они спорили о том, что делать с этим крошечным ребенком. Все просто смотрели на него; ни одна душа не хотела помочь”, - сказал Эмисиал.

Мать и сын помыли, одели и накормили ребенка, прежде чем обратиться в полицию, которая не смогла найти родителей. Судья по этому делу спросил Эмисиала, не хотел бы он усыновить ребенка.

“Когда меня попросили вырастить его, я несколько дней не спал, пытаясь принять решение. Я уже задолжал за учебу в университете, и моя семья всегда с трудом сводила концы с концами”, - сказал Эмисиал.

“Но у меня не было отца, когда я рос, и этот бедный ребенок тоже столкнулся с жизнью, полной нестабильности и неопределенности. Что—то внутри подсказывало мне, что это произошло не просто так, поэтому я сделал прыжок веры”, - сказал он.

Эмисиал воспитывал маленького ребенка, которого он назвал Эмилио Анхель Иеремия, в течение последующих лет и был официально признан его опекуном. Он проводил свое время между Техасом, чтобы учиться, и Гонаивом, Гаити, где за Эмилио ухаживает его мать.

А сейчас, по данным Good News Network, он официально усыновил его.

“Было забавно наблюдать, как он растет. С ним приятно быть рядом”, - сказал Эмисиал. “Мама любит его, дети в приюте любят его, и я люблю его, как если бы он был моим собственным. Он действительно особенный маленький мальчик”.