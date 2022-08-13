Блогер Шарий пошел войной на руководство Литвы, после надуманных обвинений в легализации преступных доходов

После попытки возбудить уголовное дело за легализацию преступных доходв в Литве по навету скандального адвоката Фейгина Анатолий Шарий воспользовался лучшим способом защиты и «напал» на литовских политиков.

О том, что дело в отношении блогера, который просил убежище в Литве и не прожил там долго из-за разногласий с властями, все возбуждено свидетельствует пресс-служба Генпрокуратуры прибалтийской республики.

«2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса („Легализация доходов, полученных преступным путем“). Расследование проводится Службой по расследованию финансовых преступлений и организуется прокурором Департамента уголовного преследования Генеральной прокуратуры», — отметила пресс-секретарь ведомства Рита Стундене.

Как уже упоминалось, Шария сдал адвокат Марк Фейгин, который настучал в прокуратуру, что блогер, дескать, мог иметь незадекларированный доход из российских источников, и не платил налоги.

Шарий сообщил, что не был налогоплательщиком в Литве и следственно не мог совершать налоговые нарушения.

Но самое главное, он решил начать серию своих расследований о тех, кто сегодня находится у литовского кормила. На своем канале в Ютуб Шарий уже выложил первый видеоролик из «литовского» цикла. В прокомментировал он новую тему в Телеграм.

«Огромное количество литовцев пишут „вау, так и есть, классно рассказал!“ Ребята, я не начинал еще рассказывать. Почему-то эти ущербные подумали, что сильно напугают меня, наверное. Я подотру зад их „расследованием“ и еще опозорю максимально широко. Им бы сейчас быстро сделать вид, что ничего не произошло и извиниться, но тупой мозг слишком медленно переваривает информацию, потому получат по полной. Привыкли, ублюдки, что я не отвечал. Отвыкают пусть», - написал блогер.

И еще Шарий дознался таки, почему Литва громче всех в ЕС кричит о санкциях против России.

«Сейчас, когда российские грузовики не пускают в Европу, почти все перевозки осуществляются водителями стран Балтии. Более половины — литовцами. Ставки фрахтов выросли втрое. То есть, требующие санкций… зарабатывают больше всех. Добавьте сюда активно продающиеся „нефтяные смеси“: российскую нефть, выдаваемую за нероссийскую нефть, в которых львиная доля „балтийских смесей“. Она превращается в „нероссийскую“ и ею уже можно торговать. А вы думали? Давайте больше санкций!», — подытожил Шарий.