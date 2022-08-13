Bloomberg: агентства S&P и Fitch объявили ограниченный дефолт в Украине

Рейтинговые агентства S&P и Fitch сообщили, что в Украине наступил ограниченный дефолт.

13 августа американское новостное издание Bloomberg сообщило, что Украина не смогла выплатить внешний госдолг по еврооблигациям, попросив европейских кредиторов об отсрочке в два года. Большинство из получивших соответствующий запрос от Украины согласились отсрочить платёж по внешнему долгу Киева.

Тем не менее, сразу же после получения информации о неспособности украинского государства погасить госдолг вовремя агентства S&P и Fitch объявили об ограниченном дефолте в Украине.