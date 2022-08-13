Карл Альбрехт – один из самых известных пропагандистов Третьего рейха. Но всего за несколько лет до войны он был крупным советским чиновником.

В 1923 году Альбрехт переехал из Германии в Советскую Россию и стал студентом сельскохозяйственного института в Ленинграде. Даже не зная русского языка, он сумел за несколько лет занять высокий пост в сфере лесного хозяйства.

В 1930 году он побывал в Скандинавии и Германии. Приехав оттуда, Альбрехт стал выступать за модернизацию отрасли, отказ от жесткой эксплуатации ссыльных и заключенных.

В итоге он решил уехать в Германию и обратился в консульство страны во Владивостоке, но был арестован советскими властями и объявлен немецким шпионом. Он провел в тюрьме полтора года, после чего был помилован. И снова он обратился в посольство, желая вернуться в Германию.

Там он получал небольшую пенсию по инвалидности, пока ему не предложили работать координатором антисоветской пропагандистской кампании.

Альбрехт хорошо знал, как устроена жизнь в СССР. Он выступал на радио, написал книгу, в которой резко критиковал Сталина. Но из-за конфликтов с руководством он покинул организацию и стал работать в Тодт.

Альбрехт старался изменить отношение к населению на оккупированных территориях и в Германии. Он предлагал сотрудничать с русскими, а не противостоять им, улучшать их условия жизни, чтобы добиться повышения производительности труда.

В 1944 году Карл уже работал в Ваффен-СС, вел пропагандистскую работу среди военнопленных. В последние дни войны он даже получил отдельный батальон и звание штурмбанфюрера, а потом сдался в плен американцам.

Отсидев два года, он вышел на свободу и поселился в ФРГ, но антикоммунистическую пропаганду вел до самой смерти.