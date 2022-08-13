Европа страдает от сильнейшей засухи: мелеют реки, в них уже можно заметить "голодные камни"

Экономический, энергетический, продовольственный кризис - к этому перечню прибавилась аномальная жара, которая привела к засухе. Страны Евросоюза вводят экстренные меры по экономии воды.

В реках Европы уходит вода, из них уже кое-где (Чехия, Германия) виднеются так называемые "голодные камни". Валуны лежат на дне уже с со времен Средневековья.

Они служат границей критически низкого уровня воды, что и происходит сейчас. Камни, выступающие из рек, указывают на сильную засуху, а засуха - это всегда к голоду.

Поэтому валуны и назвали "голодными". Один из таких великанов можно увидеть на Эльбе.

Из реки поднимается старинный камень с печальной надписью: "Если ты увидишь меня, плачь". Он хранится здесь уже с начала 17 века.

В целях экономии воды европейские власти разработали ряд строгих мер, за нарушение которых грозят серьезные штрафы.

Так, недавно был введен запрет на орошение газонов, а базы отдыха начали отключать душевые, оснащаемые пресной водой.