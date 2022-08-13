Казахстан опроверг планы по экспорту нефти из Азербайджана в обход России

Власти Казахстана опровергли сообщение Reuters о намерениях экспортировать нефть из Баку в обход российской территории.

«Речи о подписании каких-либо соглашений об отгрузке нефти в сентябре не идет»,-заявил сегодня министр энергетики КР Болат Акчулаков.

По его словам, основная задача отрасли поддерживать бесперебойное функционирование нефтепровода КТК.

Чиновник подтвердил, что это основной маршрут прокачки нефти и «наиболее выгодный в плане экономики».

Reuters ранее сообщило, что Казахстан решил перенаправить часть нефти через Азербайджан, минуя Россию.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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