Казахстан опроверг планы по экспорту нефти из Азербайджана в обход России
Власти Казахстана опровергли сообщение Reuters о намерениях экспортировать нефть из Баку в обход российской территории.
«Речи о подписании каких-либо соглашений об отгрузке нефти в сентябре не идет»,-заявил сегодня министр энергетики КР Болат Акчулаков.
По его словам, основная задача отрасли поддерживать бесперебойное функционирование нефтепровода КТК.
Чиновник подтвердил, что это основной маршрут прокачки нефти и «наиболее выгодный в плане экономики».
Reuters ранее сообщило, что Казахстан решил перенаправить часть нефти через Азербайджан, минуя Россию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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