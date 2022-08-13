Штефан Крамер: экономический кризис и недовольство властями ведут Германию к госперевороту

Сотрудник Федерального ведомства по охране конституции заявил, что ситуация в стране может подтолкнуть немцев к насильственной смене власти.

В эфире телеканал ZDF глава ведомства по защите конституции Германии в Тюрингии, Штефан Крамер заявил, что острый экономический кризис и недовольство властями ведут граждан к насильственной смене власти.

Существует несколько причин, вызывающих напряжение в обществе. Среди них Крамер особо выделяет боевые действия на Украине, повышение уровня инфляции и неуверенность немцев в завтрашнем дне.

Такие настроения это благодатная почва для радикальных сил, которые могут попытаться организовать насильственную смену власти.