Штефан Крамер: экономический кризис и недовольство властями ведут Германию к госперевороту

Сотрудник Федерального ведомства по охране конституции заявил, что ситуация в стране может подтолкнуть немцев к насильственной смене власти.

В эфире телеканал ZDF глава ведомства по защите конституции Германии в Тюрингии, Штефан Крамер заявил, что острый экономический кризис и недовольство властями ведут граждан к насильственной смене власти.

Существует несколько причин, вызывающих напряжение в обществе. Среди них Крамер особо выделяет боевые действия на Украине, повышение уровня инфляции и неуверенность немцев в завтрашнем дне.

Такие настроения это благодатная почва для радикальных сил, которые могут попытаться организовать насильственную смену власти. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 




 

 

 

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