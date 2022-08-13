Россия предупредила США о разрыве отношений в случае ареста активов
Глава Североамериканского департамента МИД России Александр Дарчиев заявил ТАСС, что любой захват российских активов Соединенными Штатами полностью разрушит двусторонние отношения Москвы с Вашингтоном.
Он предупредил американцев о пагубных последствиях таких действий, которые навсегда испортят двусторонние отношения.
Александр Дарчиев подчеркнул, что это не соответствует интересам ни одной из сторон. При этом он не уточнил, о каких активах идет речь.
Дарчиев также заявил, что влияние США на Украину возросло до такой степени, что американцы все больше и больше становятся непосредственными участниками конфликта.
Кроме того, дипломат заявил, что Вашингтоном признание России государством-спонсором терроризма станет точкой невозврата и также приведет к разрыву отношений.
Дарчиев охарактеризовал нынешнее состояние отношений между двумя странами как «неспокойное» и заявил, что страны Запада во главе с США попрали международное право и осуществили действия, которые являются абсолютно табуированными в дипломатии».
В настоящее время США называют четыре страны государственными спонсорами терроризма: Иран, Китай, Кубу и Сирию.
28 июля Сенат США единогласно одобрил не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм.
Опубликовано: Светлана Репина
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