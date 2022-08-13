Китай направил истребители в Таиланд для участия в совместных учениях

Китайские ВВС отправляют истребители и бомбардировщики в Таиланд для совместных учений с тайскими военными.

Министерство обороны Китая сообщило, что учения будут включать поддержку с воздуха, нанесение ударов по наземным целям, а также развертывание малых и крупных войск.

Расширение военной деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспокоило США и их союзников, а также предпосылкой для роста напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Учения Falcon Strike пройдут на базе Королевских ВВС Таиланда Удорн на севере Таиланда недалеко от границы с Лаосом. В них примут участие таиландские истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Учения проходят одновременно с аналогичным мероприятием США совместно с Индонезией, Австралией, Японией и Сингапуром в рамках самой крупной серии учений Super Garuda Shield с 2009 года.

Огранизация учений последовала за отправкой Китаем военных кораблей, ракет и самолетов в воды и воздух вокруг Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на самоуправляемый остров, который Китай называет своей территорией.

Главный советник президента Джо Байдена по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбел заявил, что США предпримут решительные шаги для поддержки Тайваня, включая отправку военных кораблей и самолетов через 160-километровый водный путь, разделяющий Китай и Тайвань.

Он подчеркнул, что американцы продолжат летать, плавать и работать там, где это не запрещено международным правом.