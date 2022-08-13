МИД России допустил расширение географии спецоперации в Украине

Представитель российского МИДа Александр Дарчиев утверждает, что география специальной операции армии России в Украине может быть расширена.

Днём 13 августа сотрудник Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев публично заявил, что Владимир Путин как верховный главнокомандующий может принять решение о расширении географических целей и задач специальной военной операции армии РФ на территории Украины.

По мнению Дарчиева, это станет возможно, если Соединённые Штаты и их союзники продолжат поставлять армии Украины дальнобойное оружие, способное атаковать российские территории.