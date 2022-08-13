МИД России допустил расширение географии спецоперации в Украине
Представитель российского МИДа Александр Дарчиев утверждает, что география специальной операции армии России в Украине может быть расширена.
Днём 13 августа сотрудник Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев публично заявил, что Владимир Путин как верховный главнокомандующий может принять решение о расширении географических целей и задач специальной военной операции армии РФ на территории Украины.
По мнению Дарчиева, это станет возможно, если Соединённые Штаты и их союзники продолжат поставлять армии Украины дальнобойное оружие, способное атаковать российские территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии
Китай направил истребители в Таиланд для участия в совместных учениях
Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами
Стивен Сигал снимает документальный фильм об освобождении Донбасса
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.