BMW и Toyota планируют выпускать совместные экологичные автомобили

BMW и Toyota развивают партнерство в области создания экологически чистых автомобилей. Следующим шагом станет совместных выпуск таких машин.

Глава отдела продаж BMW Питер Нота сказал в интервью Nikkei , что бренды намерены продавать совместно разработанные автомобили на водородных топливных элементах уже в 2025 году.

Он не объяснил, какими будут эти машины, но подчеркнул, что топливные элементы особенно актуальны для больших внедорожников.

На протяжении многих лет BMW и Toyota совместно работали над многочисленными автомобилями, в том числе над недавним возрождением спортивного автомобиля Supra. В начале 2013 года они формализовали свой альянс в области экологически чистых транспортных средств.

Сегодня электромобили значительно популярнее, чем водородные автомобили. Однако Нота указал на некоторые преимущества последних.

Например, автомобили на топливных элементах можно заправить всего за несколько минут, тогда как, например, электромобилям требуется в несколько раз больше времени для перезарядки.

Нота также сказал, что BMW не хочет вкладывать все свои инвестиции в одну технологию, и что водородные модели не так подвержены нехватке поставок, как их электрические аналоги.

Тем не менее, BMW может вскоре ускорить разработку электромобилей. Нота предположил, что компания может достичь своей цели по 50-процентным продажам электромобилей на один или два года раньше, чем текущая цель к 2030 году.