В Берлине неизвестные нацарапали нацистскую свастику на 80 автомобилях
Неизвестные нацарапали свастики на краске автомобилей на юго-востоке Берлина, это не первый случай такого вандализма пояснили в полиции.
«С четверга нам сообщили о 81 случае. Их может быть больше, потому что некоторые владельцы только сейчас обнаруживают ущерб», — заявила в субботу пресс-секретарь столичной полиции.
Водитель заметил нацарапанную свастику на капоте своего автомобиля в районе Нидершеневайде в четверг, другой мужчина также обнаружил свастики на двух других автомобилях на Кельнишштрабе.
О другом автомобиле на Рудоверштрассе с такими же повреждениями сообщили чиновникам в четверг вечером.
С тех пор бесчисленное количество других владельцев автомобилей сообщили об этом, сказала пресс-секретарь.
«На них всегда нацарапана свастика. Других повреждений нет», - добавила она. Таким образом, предыстория и виновные неизвестны.
«Следственные действия продолжаются. Речь идет о порче имущества и использовании номерных знаков антиконституционными организациями», — заявила пресс-секретарь полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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