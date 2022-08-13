В Берлине неизвестные нацарапали нацистскую свастику на 80 автомобилях

Неизвестные нацарапали свастики на краске автомобилей на юго-востоке Берлина, это не первый случай такого вандализма пояснили в полиции.

«С четверга нам сообщили о 81 случае. Их может быть больше, потому что некоторые владельцы только сейчас обнаруживают ущерб», — заявила в субботу пресс-секретарь столичной полиции.

Водитель заметил нацарапанную свастику на капоте своего автомобиля в районе Нидершеневайде в четверг, другой мужчина также обнаружил свастики на двух других автомобилях на Кельнишштрабе.

О другом автомобиле на Рудоверштрассе с такими же повреждениями сообщили чиновникам в четверг вечером.

С тех пор бесчисленное количество других владельцев автомобилей сообщили об этом, сказала пресс-секретарь.

«На них всегда нацарапана свастика. Других повреждений нет», - добавила она. Таким образом, предыстория и виновные неизвестны.

«Следственные действия продолжаются. Речь идет о порче имущества и использовании номерных знаков антиконституционными организациями», — заявила пресс-секретарь полиции.