Iltalehti: Финляндия советует Эстонии не мечтать о Балтийском море

Читатели издания Iltalehti из Финляндии раскритиковали заявления эстонских политиков о намерениях превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО.

13 августа информагентство Iltalehti опубликовало статью про заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который сообщил, что армия его страны намерена превратить Балтийское море во внутреннее море Североатлантического альянса, закрыв финский пролив для российских военных кораблей.

Многие из читателей Iltalehti возмутились словами Певкура, посоветовав ему сперва создать собственную армию в Эстонии, прежде чем мечтать о захвате Балтики. Примечательно, что сейчас регулярный состав эстонской армии насчитывает 5 500 человек.