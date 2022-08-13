Казахстан будет продавать нефть по азербайджанскому газопроводу в обход России

С сентября Казахстан начнет продавать нефть через крупнейший нефтепровод Азербайджана. Страна ищет альтернативы маршруту, который Россия угрожала закрыть.

Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 млн баррелей в сутки. В течение 20 лет они поставлялись по трубопроводу КТК в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок.

В июле российский суд пригрозил закрыть КТК, в результате чего правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими торговыми точками.

Однако ни одна из альтернатив не является столь практичной, как трубопровод КТК, что повышает риск дальнейшей нестабильности на энергетических рынках.

Источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» (КМГ) ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR.

Планируется получить разрешение на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан.

Объем чуть более 30 000 баррелей в сутки является ничтожным по сравнению с обычными 1,3-1,4 млн баррелей в сутки, которые проходят через трубопровод КТК.

Ожидается, что окончательный контракт будет подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) начнутся через месяц, сказал источник.

Еще 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.