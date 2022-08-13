Влиятельный активист назвал технологию Tesla «опасным и безответственным действием»
Четырехкратный кандидат в президенты и основоположник современных стандартов безопасности транспортных средств Ральф Надер считает технологию автономного вождения Tesla очень опасной.
Он заявил, что использование такой технологии в автомобилях является одним из самых опасных и безответственных действий автомобильной компании за последние десятилетия.
Надер призвал Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) отозвать технологию FSD с каждого транспортного средства Tesla, находящегося в обращении.
По его словам, такие меры необходимо принять незамедлительно, чтобы предотвратить рост числа смертей и травм в результате непредумышленных убийств Tesla с помощью этой технологии.
Гендиректор Tesla Илон Маск в течение многих лет рекламировал беспилотные автомобили как следующую большую вещь, заявив в 2015 году, что автономные автомобили появятся на дорогах в течение двух лет.
Хотя этот план пока не реализован, Маск еще не отказался от своей мечты и не умерил свои амбиции. В мае 2022 года он заявил, что автомобили с полным автоматическим управлением (FSD) должны быть доступны через год.
Ранее владельцы автомобилей Tesla с автоматическим управлением сообщали, что машины тормозят на трассе без причины и неправильно идентифицируют объекты.
Было зарегистрировано как минимум 11 аварий с такими машинами, в которых один человек погиб, еще 17 были ранены.
Опубликовано: Светлана Репина
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