«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта

Российская компания "Газпром" начала увеличивать мощности прокачки газа в Венгрию по "Турецкому потоку".

Пресс-служба Министерства иностранных дел Венгрии сообщила, что по итогам поездки главы венгерского МИДа Петера Сийярто в Москву российская фирма "Газпром" приняла решение об увеличении поставок газа в Венгрию. Теперь российский газ попадает в венгерское государство по трубопроводу "Турецкий поток" в объёмах, превышающие контрактные договорённости.

По словам Сийярто, до конца текущего месяца российский "Газпром" намерен поставлять Венгрии 2,6 миллионов кубометров газа на ежедневной основе.