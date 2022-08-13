«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Российская компания "Газпром" начала увеличивать мощности прокачки газа в Венгрию по "Турецкому потоку".
Пресс-служба Министерства иностранных дел Венгрии сообщила, что по итогам поездки главы венгерского МИДа Петера Сийярто в Москву российская фирма "Газпром" приняла решение об увеличении поставок газа в Венгрию. Теперь российский газ попадает в венгерское государство по трубопроводу "Турецкий поток" в объёмах, превышающие контрактные договорённости.
По словам Сийярто, до конца текущего месяца российский "Газпром" намерен поставлять Венгрии 2,6 миллионов кубометров газа на ежедневной основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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