Китайская CATL построит в Венгрии крупнейший завод по производству аккумуляторов для Mercedes и BMW

Китайская компания CATL заявила в пятницу, что построит в Венгрии крупнейший в Европе завод по производству аккумуляторов стоимостью 7,3 млрд евро.

CATL заявила, что строительство электростанции мощностью 100 ГВтч в городе Дебрецен на востоке Венгрии начнется в этом году после получения разрешений и продлится не более 64 месяцев.

Это предприятие станет крупнейшим в Европе заводом по производству аккумуляторных батарей и вторым заводом CATL в регионе, производящим аккумуляторные элементы и модули для таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz, BMW, Stellantis и Volkswagen.

Европейские автопроизводители ускоряют переход на электромобили на своих внутренних рынках, что вызывает рост спроса на аккумуляторы.

Volkswagen, Mercedes-Benz и Tesla объявили или приступили к реализации крупных планов расширения аккумуляторных батарей в Европе, чтобы обеспечить доступ к жизненно важным элементам и сырью и поддержать свои стратегии электрификации.

Китайская компания также продвигает планы по производству аккумуляторов в Северной Америке к 2026 году для клиентов, включая Ford Motor, несмотря на напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

В Дебрецене находится завод, который строит BMW, в то время как бренд Audi Volkswagen имеет завод в Дьере на западе Венгрии, а Mercedes-Benz управляет одним в Кечкемете, в центральной части страны.

Mercedes-Benz сообщил, что станет первым партнером, который получит аккумуляторные батареи от венгерского завода CATL, и что его заказ стал самым большим первоначальным объемом заказа.