Китайская CATL построит в Венгрии крупнейший завод по производству аккумуляторов для Mercedes и BMW
Китайская компания CATL заявила в пятницу, что построит в Венгрии крупнейший в Европе завод по производству аккумуляторов стоимостью 7,3 млрд евро.
CATL заявила, что строительство электростанции мощностью 100 ГВтч в городе Дебрецен на востоке Венгрии начнется в этом году после получения разрешений и продлится не более 64 месяцев.
Это предприятие станет крупнейшим в Европе заводом по производству аккумуляторных батарей и вторым заводом CATL в регионе, производящим аккумуляторные элементы и модули для таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz, BMW, Stellantis и Volkswagen.
Европейские автопроизводители ускоряют переход на электромобили на своих внутренних рынках, что вызывает рост спроса на аккумуляторы.
Volkswagen, Mercedes-Benz и Tesla объявили или приступили к реализации крупных планов расширения аккумуляторных батарей в Европе, чтобы обеспечить доступ к жизненно важным элементам и сырью и поддержать свои стратегии электрификации.
Китайская компания также продвигает планы по производству аккумуляторов в Северной Америке к 2026 году для клиентов, включая Ford Motor, несмотря на напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
В Дебрецене находится завод, который строит BMW, в то время как бренд Audi Volkswagen имеет завод в Дьере на западе Венгрии, а Mercedes-Benz управляет одним в Кечкемете, в центральной части страны.
Mercedes-Benz сообщил, что станет первым партнером, который получит аккумуляторные батареи от венгерского завода CATL, и что его заказ стал самым большим первоначальным объемом заказа.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Эксперты предрекают Калифорнии крупнейшую катастрофу в истории, это не засуха и не землетрясение
Наиболее серьезными проблемами в окружающей среде считаются засухи и землетрясения. Новое исследование предупреждает, что на Калифорнию надвигается другая катастрофа: «мегапаводки».Подробнее...
-
-
Семьи израильских спортсменов, погибших на Олимпиаде в Мюнхене, отказались присутствовать на мемориальной церемонии
Правительство Германии заявило, что сожалеет о планах семей израильских спортсменов, погибших на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, бойкотировать церемонию, посвященную 50-летию, в следующем месяце.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии
Киссинджер: с начала спецоперации РФ к Украине надо относиться как к члену НАТО
Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами
Китайская CATL построит в Венгрии крупнейший завод по производству аккумуляторов для Mercedes и BMW
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.