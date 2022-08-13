Эксперты предрекают Калифорнии крупнейшую катастрофу в истории, это не засуха и не землетрясение

Наиболее серьезными проблемами в окружающей среде считаются засухи и землетрясения. Новое исследование предупреждает, что на Калифорнию надвигается другая катастрофа: «мегапаводки».

Согласно новому исследованию, изменение климата увеличивает риск будущих наводнений, которые могут затопить несколько городов и привести к перемещению миллионов людей по всей Калифорнии.

В нем говорится, что экстремальный месячный шторм может принести в Калифорнию сильные дожди. Подобные безжалостные бури случались и в прошлом, но каждый градус глобального потепления резко увеличивает шансы и масштабы будущего потопа.

Дэниел Суэйн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор исследования отмечает, что штормы будут более мощными.

Фактически, исследование показало, что изменение климата увеличивает вероятность таких катастрофических наводнений в два раза.

По данным Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, исследователи использовали новые модели погоды с высоким разрешением и существующие модели климата для сравнения двух экстремальных сценариев: один будет происходить примерно раз в столетие в недавнем историческом климате, а другой - в прогнозируемом климате 2081–2100 годов.

Задолго до изменения климата Великий потоп в Калифорнии в 1862 году растянулся на 300 миль в длину и 60 миль в ширину.

Согласно исследованию, подобное наводнение сейчас приведет к перемещению 5-10 миллионов человек, перекроет основные автомагистрали штата, возможно, на недели или месяцы с огромными экономическими последствиями и затопит крупные города Центральной долины, а также некоторые районы Лос-Анджелеса.