Генри Киссинджер поставил США на грань войны с Россией и Китаем, по их же вине

Экс-госсекретарь США и старейший политик США Генри Киссинджер отметил в интервью газете Wall Street Journal, что США на «грани войны» с РФ и КНР.

Причем США, по словам Киссинджера привели к этому опасному состоянию создав определенные предпосылки.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», - отметил политик.

На сегодняшний момент США может оказать в войне сразу на два фронта, чего по оценкам самых осторожных экспертов, американская экономика и армия выдержать не сможет и Соединенные Штаты очень быстро проиграют.

Из-за постоянной подпитки финансами и вооружением и непосредственного участия в боевых действиях на Украине и в Сирии США может столкнуться с Россией.

А конфликт в Тайваньском проливе, который США намерены развивать, проведя силовую операцию по разблокированию острова, приведет к столкновению с КНР.