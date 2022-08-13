Генри Киссинджер поставил США на грань войны с Россией и Китаем, по их же вине
Экс-госсекретарь США и старейший политик США Генри Киссинджер отметил в интервью газете Wall Street Journal, что США на «грани войны» с РФ и КНР.
Причем США, по словам Киссинджера привели к этому опасному состоянию создав определенные предпосылки.
«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», - отметил политик.
На сегодняшний момент США может оказать в войне сразу на два фронта, чего по оценкам самых осторожных экспертов, американская экономика и армия выдержать не сможет и Соединенные Штаты очень быстро проиграют.
Из-за постоянной подпитки финансами и вооружением и непосредственного участия в боевых действиях на Украине и в Сирии США может столкнуться с Россией.
А конфликт в Тайваньском проливе, который США намерены развивать, проведя силовую операцию по разблокированию острова, приведет к столкновению с КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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