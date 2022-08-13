WSJ: Киссинджер предупредил США о риске войны с Россией и Китаем

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уверен, что американское государство находится на грани войны с Китаем и Россией.

13 августа издание The Wall Street Journal опубликовало интервью с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером, который утверждает, что Соединённые Штаты рискуют ввязаться в крупную войну с Россией и Китаем.

По мнению Киссинджера, в это виновато само американское правительство, которое не учитывало озабоченности Москвы и Пекина.

При этом Генри Киссинджер уверен, что Вашингтон уже не может исправиться ситуацию, ввиду чего американскому государству следует сбавить градус эскалации и не усугублять нынешнее положение США.