WSJ: Киссинджер предупредил США о риске войны с Россией и Китаем
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уверен, что американское государство находится на грани войны с Китаем и Россией.
13 августа издание The Wall Street Journal опубликовало интервью с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером, который утверждает, что Соединённые Штаты рискуют ввязаться в крупную войну с Россией и Китаем.
По мнению Киссинджера, в это виновато само американское правительство, которое не учитывало озабоченности Москвы и Пекина.
При этом Генри Киссинджер уверен, что Вашингтон уже не может исправиться ситуацию, ввиду чего американскому государству следует сбавить градус эскалации и не усугублять нынешнее положение США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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