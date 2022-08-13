Ники Минаж получит награду Video Vanguard Award на MTV Awards
Минаж, которая выиграла пять призов MTV за такие хиты, как “Anaconda”, “Chun-Li” и “Hot Girl Summer”, получит награду и выступит на церемонии 28 августа в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Стайлз и Донья Кошка заняли второе место по количеству номинаций с шестью.
Ширан, Билли Айлиш, Дрейк, Дуа Липа, Тейлор Свифт и The Weeknd заняли по пять мест.
Мадонна, которая является самой титулованной артисткой в истории MTV с 20 победами, становится единственной артисткой, получавшей номинацию в каждом из пяти десятилетий VMAs.
Она получила свою 69-ю номинацию за свой 14-й студийный альбом “Madame X”.
Опубликовано: Антон Райт
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