‘Renaissance’ Бейонсе занимает 1-е место в Billboard 200 с самым большим дебютом года для женщины
Примечательно, что Renaissance – седьмой сольный альбом Бейонсе № 1 - это первый альбом, выпущенный женщиной в 2022 году и возглавивший Billboard 200.
Последней женщиной на 1-м месте была Адель с 30, которая лидировала в течение первых шести недель в списке (чарты датированы 4 декабря 2021 года - 8 января 2022 года).
Примечательно, что и 30, и Renaissance были выпущены на лейбле Columbia Records (а Renaissance - на лейбле Parkwood / Columbia).
Опубликовано: Антон Райт
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