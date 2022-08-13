‘Renaissance’ Бейонсе занимает 1-е место в Billboard 200 с самым большим дебютом года для женщины

Примечательно, что Renaissance – седьмой сольный альбом Бейонсе № 1 - это первый альбом, выпущенный женщиной в 2022 году и возглавивший Billboard 200.

Последней женщиной на 1-м месте была Адель с 30, которая лидировала в течение первых шести недель в списке (чарты датированы 4 декабря 2021 года - 8 января 2022 года).

Примечательно, что и 30, и Renaissance были выпущены на лейбле Columbia Records (а Renaissance - на лейбле Parkwood / Columbia).

Опубликовано: Антон Райт

 

 




 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 