Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Издание "Страна" раскрыло схему избегания воинского призыва украинцами в условиях российской спецоперации.
Украинское информационное агентство "Страна.ua" сообщает, что в Украине набирает популярность схема уклонения от воинского призыва во время СВО армии России.
По данным "Страны", мужчины-украинцы договариваются с посредниками, которые за 1,5 - 2 тысячи долларов вывозят их в Прибалтику и Польшу под видом студентов.
Примечательно, что данная схема уже привела к тому, что даже реальные украинские студенты, учащиеся в других странах, зачастую испытывают сложности с выездом за рубеж.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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