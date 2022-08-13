Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации

Издание "Страна" раскрыло схему избегания воинского призыва украинцами в условиях российской спецоперации.

Украинское информационное агентство "Страна.ua" сообщает, что в Украине набирает популярность схема уклонения от воинского призыва во время СВО армии России.

По данным "Страны", мужчины-украинцы договариваются с посредниками, которые за 1,5 - 2 тысячи долларов вывозят их в Прибалтику и Польшу под видом студентов.

Примечательно, что данная схема уже привела к тому, что даже реальные украинские студенты, учащиеся в других странах, зачастую испытывают сложности с выездом за рубеж.