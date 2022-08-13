Анонсирована дата выхода "Кунг-фу Панда 4" в 2024 году

Фильм, выход которого намечен на 8 марта 2024 года, станет первым фильмом франшизы "Кунг-фу Панда" с 2016 года, когда серия DreamWorks Animation завершила запланированную трилогию.

Первый фильм “Кунг-фу Панда” стал самым кассовым оригинальным анимационным фильмом DreamWorks, заработав 631 миллион долларов в мировом прокате.

Фильмы в общей сложности собрали 1,8 миллиарда долларов и породили франшизу, которая включает в себя несколько специальных анимационных сериалов и три серии, в том числе “Рыцарь-дракон”, премьера первого сезона которого состоялась на Netflix в прошлом месяце.

Помимо финансового успеха, все три “Кунг-фу Панда” получили в целом положительные отзывы кинокритиков.

В обзоре для Variety в 2016 году кинокритик Джастин Чанг назвал третий фильм “восхитительным завершением трилогии”, написав, что он принес трилогии “давние темы настойчивости и самопознания к удовлетворительным результатам”.