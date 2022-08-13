Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе

13 августа администрация гидроэлектростанции в Новой Каховке сообщила, что новая авария на станции может стать причиной ядерного выброса на АЭС в Энергодаре.

Вечером субботы замглавы администрации ГЭС в Новой Каховке Арсений Зеленский сообщил, что сейчас станция работает в очень опасном режиме из-за участившихся обстрелов со стороны армии Украины.

По данным Зеленского, на Каховской ГЭС полностью отключена одна из турбин, что не даёт станции работать в привычной для неё мощности.

Арсений Зеленский подчёркивает, что работа Каховской ГЭС обеспечивает охлаждение на атомной электростанции в городе Энергодар Запорожской области.