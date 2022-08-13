Украинские солдаты выпустили 9 снарядов по Запорожской ТЭС
ВГА Энергодара заявила, что украинской стороной были выпущены девять снарядов по территории Запорожской ТЭС.
В субботу, 13 августа 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации города Энергодара сообщила о том, что этим вечером украинские военнослужащие в очередной раз открыли огонь по местным объектам энергетической инфраструктуры.
Власти Энергодара утверждают, что артиллерия ВСУ выпустила девять боеприпасов по территории Запорожской тепловой электростанции, находящейся в непосредственной близости к ЗАЭС.
В настоящее время все подробности на месте случившегося устанавливаются компетентными органами, по предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры станции нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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