Подоляк исключил возможность возобновления переговоров Украины с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил, что возобновление мирных переговоров Киева и Москвы будут означать победу России.

В субботу, 13 августа 2022 года, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в пресс-релизе заявил, что киевский режим не намерен возобновлять мирные переговоры с Кремлём.

Подоляк утверждает, что по мнению правительства Украины, дипломатическое решение слоившейся ситуации будет равносильно принятию поражения и признание победы Российской Федерации.

Помимо этого советник офиса Зеленского рассказал, что Украина ведёт с Россией переговоры по поводу обмена военнопленных и погибших бойцов, а также по ряду некоторых гуманитарных вопросов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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