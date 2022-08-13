Подоляк исключил возможность возобновления переговоров Украины с Россией
Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил, что возобновление мирных переговоров Киева и Москвы будут означать победу России.
В субботу, 13 августа 2022 года, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в пресс-релизе заявил, что киевский режим не намерен возобновлять мирные переговоры с Кремлём.
Подоляк утверждает, что по мнению правительства Украины, дипломатическое решение слоившейся ситуации будет равносильно принятию поражения и признание победы Российской Федерации.
Помимо этого советник офиса Зеленского рассказал, что Украина ведёт с Россией переговоры по поводу обмена военнопленных и погибших бойцов, а также по ряду некоторых гуманитарных вопросов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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