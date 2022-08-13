Таланты, которые являлись миллионерами в СССР

Советские идеалы были основаны на всеобщем равенстве. Но тем не менее в Советском союзе отчётливо разграничивалась элита и богатые, которые имели свои привилегии, в сравнении с обычными рабочими.

Владимир Высоцкий

Великий поэт, актёр и музыкант Владимир Высоцкий известен всем не только своими трудами, он любим многими как в первую очередь человек, который тонко чувствовал русскую душу.

И фанаты его творчества были не только в СССР, но и за границей.

И реальные суммы организаторы концертов никогда не афишировали, а также скрывали точное количество купленных билетов. Но нетрудно догадаться, что именно на гастролях в других странах певец зарабатывал приличные гонорары.

Например, за один из туров в США, Высоцкий получил около 45 тысяч долларов. В те времена это были невероятно огромные деньги.

А если учесть количество гастролей и сумасшедшую популярность в СССР, становится отчётливо понятно, что в деньгах поэт никогда не нуждался.

К слову сказать, Владимир Высоцкий с лёгкостью тратил деньги, покупая дорогостоящую одежду и автомобили.

Михаил Шолохов

Автор легендарного произведения "Тихий Дон" Михаил Шолохов, никогда не отступал от своей идеологии коммуниста.

И несмотря на крупные денежные поступления, в виде гонораров с продаж книг по всему миру, он жил экономно и занимался благотворительностью.

Например, став лауреатом Нобелевской и Сталинской премии, Шолохов передал их на возведение новых школ.

А общая сумма только таких двух выплат, на тот период, составила около 330 тысяч рублей. Что уж говорить о денежных поступлениях от издательства, которые он также полноценно отправлял на нужды населения, оставляя себе лишь малую часть, которую хватало на проживание и еду.

Анатолий Карпов

Легендарный человек в области шахмат Анатолий Карпов, который в течение десяти лет завоёвывал титул чемпиона мира, являлся официальным миллионером Советского союза.

Сам Карпов не раз говорил, что ему выплачивали за каждую победу до ста тысяч долларов.

Также он участвовал в различных региональных турнирах, где призовой фонд был в разы выше средней зарплаты советского человека.

Людмила Зыкина

Труженица и одарённая вокалистка Людмила Зыкина, ещё в советское время смогла обеспечить себе достойную жизнь, заработав на гастролях по всему миру миллионы.

Её уникальный голос слышали в 62 странах мира, а пластинки расходились бешеными тиражами, которые достигали 6 млн экземпляров.

Зыкина обожала бриллианты, поэтому с удовольствием тратила на них основную часть своего заработка.

Наталья Дурова

Мировую известность, дрессировщица Наталья Дурова, завоевала бесспорно благодаря своему таланту. Она была удостоена более тридцати раз медалями и орденами, а также получала премии и гонорары от гастролей и продаж собственных книг.

Как и Людмила Зыкина, артистка скупала коллекционные ювелирные украшения, которые она часто любила одевать.

Юрий Антонов

Официально Юрий Антонов был советским миллионером, чего он никогда и не пытался скрывать.

Он не только получал ежемесячные выплаты в размере пятнадцати тысяч рублей, когда среднестатистический гражданин СССР имел зарплату в 150-200 рублей, но и зарабатывал крупные вознаграждения с концертов и с гонораров за авторские права песен.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что Юрий Антонов являлся не только богатым человеком, но и честно платил налоги.

Сергей Михалков

Советский писатель, поэт и драматург Сергей Михалков не раз был удостоен премий в СССР, но основное состояние он заработал всё же благодаря своему таланту и труду.

Он писал книги, стихи, сценарии и работал в области журналистики.

Гарри Каспаров

Имя Гарри Каспаров наверняка слышали многие, ведь он смог достичь грандиозных вершин в области шахмат.

И в период Советского союза шахматист старался не рассказывать о своём финансовом положении. Но с учётом призовых сумм победителей, можно с уверенностью сказать, что он являлся советским миллионером.

Лидия Русланова

Певицу Лидию Русланову советский народ обожал за невероятный голос и белоснежную улыбку. И пускай её детство и было в бедности, благодаря своим заслугам она смогла сколотить себе огромное состояние.

К сожалению, её судьба сложилась тяжело, ведь после победы над фашистами, Лидия Русланова подверглась репрессиям. У неё изъяли всё имущество, которое на тот момент составляло не менее 700 тысяч рублей.

После десяти лет, проведённых в исправительно-трудовых лагерях, она потеряла своё звание, впрочем, как и отобранную недвижимость и антиквариат.