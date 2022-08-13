Китай выступил против установления Сеулом противоракетного щита с США

В ответ представитель президентской администрации Южной Кореи заявил, что вопрос касается самообороны, и обсуждению не подлежит.

Решение о развертывании системы противовоздушной обороны терминальных высотных районов корпорации Lockheed Martin были вопросом самообороны Южной Кореи. Такое заявление сделал в Сеуле высокопоставленный президентский чиновник.

По его словам, администрация Юна ускоряет усилия по “нормализации” работы американской базы в южном городе Сонджу, на которой была развернута система Thaad.

Китай, в свою очередь, настаивает на подтверждении политики администрации бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, не допускающей дополнительного развертывания Thaad.

Администрация Муна сделала это заявление в 2017 году, поскольку оно было направлено на устранение торговых ограничений Китая, введенных после того, как была поставлена первая система противоракетной обороны в рамках возглавляемых США усилий по противодействию ядерной экспансии Северной Кореи.

Президент Юн пообещал полностью ввести в эксплуатацию нынешнюю систему Thaad и установить еще одно устройство в районе Сеула. Китай возражает против "щита" из-за опасений, что его мощный радар позволит шпионить за его собственными ракетными системами.

Противоракетный щит обещает укрепить связи Южной Кореи в области безопасности с США и Японией и занять более жесткую позицию в отношении Китая и Северной Кореи.

Администрация Юна также предложила провести предварительные переговоры с Вашингтоном об участии в группировке Chip 4.

Лидер Южной Кореи заявил журналистам, что партнерство США и Южной Кореи теперь “выходит далеко за рамки альянса в области безопасности, который теперь включает в себя экономическую безопасность”. Он добавил, что альянс является “основополагающим” для южнокорейской дипломатии.