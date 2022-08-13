В Токио японцы, которые изучают русский язык, начали учить украинский

Токийский университет иностранных исследований по просьбе студентов запустил экспресс-курсы украинского языка.

В Японии русский язык считается одним из самых популярных для изучения у студентов, однако в последние месяцы ситуация существенно изменилась ввиду обострения ситуации на Украине и зарождающейся на Западе культуры отмены, приводящей к развитию русофобии в общественном сознании.

Токийский университет иностранных знаний, который специализируется на иностранных языках и международных отношениях, запустил программу по ускоренному изучению всеми желающими курсов украинского языка. Согласно заявлению администрации университета, создание экспресс-курсов украинского было идей студентов, которые ранее изучали русский язык, но захотели оказывать гуманитарную помощь украинцам на родном для беженцев языке. Отмечается, что в группу по изучению украинского записали сто человек, чему удивилось даже руководство ВУЗа, которое ожидало значительно меньшего числа желающих.

Примечательно, что значительная часть населения Украины не только понимает, но и владеет русским языком. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, практически 30% украинцев считают русский своим родным языком, но исходя из результатов социологических опросов независимых агентств, показатель русскоязычных граждан Украины является значительно выше показательей полученных при государственной переписи и свидетельствуют о двуязычности страны.