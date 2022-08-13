Си Дзиньпин собирается в зарубежную поездку и планирует лично встретиться с Байденом

Китайские официальные лица планируют возможную поездку Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию в ноябре, которая может стать первой зарубежной поездкой лидера после пандемии COVID-19.

Сообщается, что в планы китайского лидера входит встреча с Джо Байденом. Команда американского президента давно добивалась такой встречи.

Дзиньпин и Байден обсуждали возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля, который включал в себя напряженные переговоры по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в совете национальной безопасности Байдена Курт Кэмпбелл рассказал, что подробностей о встрече пока нет, но ожидается, что оба лидера примут участие во встрече G20 в ноябре на Бали.

Кэмпбелл также отметил, что Китай пока свернул военные учения в Тайваньском проливе, но они были частью кампании по усиленному давлению на Тайвань.

По его словам, в ближайшие недели и месяцы это давление будет усиливаться, поскольку Китай намерен запугать Тайвань и подорвать его стабильность.

Кэмпбелл убежден, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров был лишь предлогом для китайской стороны, чтобы активизировать свои действия.

Он заявил, что США продолжат обеспечивать свободу судоходства в Тайваньском проливе и в регионе.